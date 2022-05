am 13.05.2022 - 10:18 Uhr

Seine Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" überlebte bei TV Now (heute RTL+) und RTL nur wenige Monate. Bald kehrt Jens Konssalla, besser bekannt als "König Knossi", mit einem neuen Format zurück – und zwar bei RTL+-Konkurrent Joyn. Dort wird er im Sommer 2022 "Knossis Kingdom" präsentieren. In dem Format geht es darum, Knossis Krone zu stehlen.

Diesen Versuch unternimmt eine Crew, die aus YouTubern wie CrispyRob, Rewinside sowie Wild-Card-Gewinnenden besteht. Sie versuchen, sich durch verschiedene Spiele-Levels bis zum Endgegner Knossi durchzuschlagen, um ihm sein Markenzeichen abzuluchsen.

In den ersten Levels wird Knossi von unterschiedlichen Gehilfinnen und Gehilfen vertreten – dabei handelt es sich um Menschen aus der Knossi-Community. Generell soll sich die Community zum Beispiel durch Abstimmungen an der Show beteiligen und auf das Geschehen einwirken können. Im spektakulären Finale im Schloss tritt die Crew gegen Knossi höchstpersönlich an.

Ab Ende Mai werden acht Episoden des neuen Joyn-Formats von i&u Digital produziert. Die Knossi-Show ist damit eine weitere Ankündigung eines exklusiven Joyn-Formats. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der Streamingdienst die historische Datingshow "Love is King" im Herbst senden wird – das Format lag zuerst in den Händen von ProSieben, wo es nun erst mit einigem Zeitverzug laufen wird.