am 13.05.2022 - 12:26 Uhr

Bei der "Süddeutschen Zeitung" reißen die Abgänge namhafter Köpfe nicht ab. Nico Fried, der seit 2007 die Parlamentsredaktion der "SZ" in Berlin geleitet hatte, steht ab dem 1. August in Diensten von RTL News und wird dort Poltikchef des "Stern" in Berlin. Vor einigen Wochen war bereits bekannt geworden, dass bei der "SZ" Nicolas Richter Frieds bisherigen Posten übernimmt.

Der "Stern" stellt sich nach der Übernahme von Gruner + Jahr durch RTL gerade neu auf, Gregor Peter Schmitz ist als neuer Chefredakteur für den Titel verantwortlich - und verfolgt mit der Verpflichtung das Ziel, den Titel wieder relevanter zu machen. Er sagt: "Nico Fried ist eine Institution im politischen Berlin und ein legendärer Beobachter und Porträtist der gesamten deutschen Politik. Ich freue mich sehr darauf, dass er als Koordinator der 'Stern'-Politikberichterstattung mit allen Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen will, dass über den 'Stern' gesprochen wird – und zwar jede Woche."

Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik bei RTL News, erklärt: "Nico Fried ist ein begnadeter Schreiber, der die handelnden Personen auf der Berliner Bühne so gut kennt wie kaum ein Zweiter. Ich freue mich sehr auf die crossmediale Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team." Nico Fried selbst sagt: "An der Politik interessieren mich schon immer besonders die Menschen, die sie machen. Der 'Stern' hat eine lange Tradition, Politik in Porträts und Interviews zu begleiten und zu erklären. Ich freue mich darauf, daran künftig mitzuwirken."