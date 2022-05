Auch in der neuen Fernsehsaison lädt RTL wieder acht Promi-Paare ins "Sommerhaus der Stars" ein und auch in der kommenden Staffel steht dieses nicht etwa im Ausland, sondern in Bocholt. Eigentlich eine Notlösung während der Reisebeschränkungen zu Pandemie-Zeiten, hat sich der Ort im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ganz offenbar bewährt. Teilnehmen an der RTL-Reality-Show sollen 2022 der ehemalige Fußball-Profi Mario Basler zusammen mit Doris Büld. Basler verfügt über erste Reality-Show-Erfahrung, mischte vor sechs Jahren bei "Promi Big Brother" mit. "Big Brother" machte auch Kader Loth bekannt. Loth wird 2022 zusammen mit Ismet Atli ins "Sommerhaus" einziehen.

Ebenso mit dabei: "DSDS"-Kultkandidat Cosimo, der das Haus gemeinsam mit Nathalie Gaus aufmischen möchte. Zugesagt hat darüber hinaus ein "Bauer sucht Frau"-Paar: In der RTL-Primetime-Show wird also die Geschichte von Patrick Romer und Antonia Hemmer weitererzählt. Beide lernten sich 2020 in der von Inka Bause präsentierten Show kennen und später lieben. Jüngst traten beide zusammen auch in der Show "#Couple Challenge" auf.



Mit Eric Sindermann hat RTL obendrein einen weiteren Kandidaten präsentiert, der "Promi Big Brother"-Erfahrung hat. Sindermann zieht zusammen mit Katharina Hambuechen ins RTL-"Sommerhaus der Stars". Das Feld komplettieren Fußballspieler Sascha Mölders (zusammen mit Ivonne Mölders), der von YouTube bekannte Marcel Dähne (gemeinsam mit Lisa Wienberger) sowie Schauspieler Stephen Dürr, der früher unter anderem in der RTL-Daily "Alles was zählt" mitwirkte. Er zieht mit Katharina Dürr nach Bocholt.

Wann die neue Staffel starten wird, hat RTL derweil noch nicht verraten. In den zurückliegenden Jahren hatte der Sender die Show mehr und mehr in den Herbst geschoben. Ging es 2019 noch im Juli los, kämpften die Promipaare 2020 erstmals im September gegeneinander. 2021 fiel der Startschuss im Oktober. Produziert wird die Sendung von Seapoint.