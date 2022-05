Auch in diesem Jahr wird Das Erste wieder verschiedene Werke des nationalen wie internationalen Kinos in sein Programm nehmen. Das "SommerKino" startet dabei am 27. Juni auf dem Sendeplatz am Montag um 20:15 Uhr. Dort werden vor allem populäre Stoffe gezeigt. Geplant sind sechs Filme: Den Auftakt macht der unter anderem mit Daniel Craig und Chris Evans besetzte Streifen "Knives Out – Mord ist Familiensache". In den Wochen darauf folgenden "Enkel für Anfänger" (eine Degeto-Kinoproduktion), das Musical "Ich war noch niemals in New York", "Lindenberg! Mach dein Ding" sowie "Der Vorname".

Am 8. August ist zudem ein weiterer Eberhofer-Krimi zur besten Sendezeit vorgesehen: "Kaiserschmarrndrama" von Ed Herzog mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in den Hauptrollen. Zwischen dem 19. Juli und dem 9. August läuft das SommerKino im Ersten auch am späten Dienstagabend nach den "Tagesthemen", also dort, wo seit Kurzem "Maischberger" talkt.

In deren Sommerpause sind am späten Abend die Komödie "Eine Frau mit berauschenden Talenten", in der Isabelle Huppert als unbescholtene Dolmetscherin zur glamourösen Drogenpatin avanciert, zu sehen. Zudem ist der Hollywood-Thriller "Vergiftete Wahrhewit", der mit Helen Mirren besetzte Streifen "The Good Liar" sowie am 9. August zum Abschluss das französische Drama "Der Rosengarten von Madame Vernet" geplant.

Nicht alle Filme werden nach der linearen Ausstrahlung übrigens auch in der ARD Mediathek zur Verfügung stehen. Dies ist nur bei "Der Rosengarten von Madame Vernet", "Eine Frau mit berauschenden Talenten", "Kaiserschmarrndrama", "Lindenberg! Mach dein Ding" sowie "Enkel für Anfänger" der Fall. Letzterer sowie der Eberhofer-Krimi werden sogar einen Tag vor der TV-Ausstrahlung schon On Demand angeboten.