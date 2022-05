Einfach mal den Job kündigen? Ohne Netz und doppelten Boden? Auf dieses Experiment lassen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines belgischen Docutainment-Formats ein. "The Big Job Switch" kommt von Be-Entertainment und wurde von Geronimo entwickelt. In der Original-Version werden fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kameras begleitet. An diesem Format hat Vox nun die Rechte erworben und plant eine Ausstrahlung in der Saison 22/23. Die Adaption soll von RTL Studios umgesetzt werden.

So werden also auch in Deutschland wagemutige Menschen einfach ihre Stellen kündigen, ohne zu wissen, was vor ihnen liegt. Bekannt ist ihnen, dass eine Gruppe von Expertinnen und Experten "die ideale Arbeit" für sie sucht. Das kann aber alles Mögliche ein. So haben die Teilnehmenden also keine Ahnung, in welche Branche, in welches Unternehmen oder in welches Land es sie verschlagen wird.

Auch in welcher Position sie an neuer Wirkungsstätte angestellt sein werden, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Experiments erst, wenn sie am neuen Arbeitsplatz ihre Augenbinde abnehmen. Details zum Format oder zu startenden Dreharbeiten am deutschen "Job Switch" sind in nächster Zeit zu erwarten.