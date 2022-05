Angekündigt ist die Drag-Show "Viva La Diva - Wer ist die Queen?" von RTL schon seit Monaten. Nun steht fest: Moderiert wird sie von Tim Mälzer - ohne Zweifel eine ungewöhnliche Kombination. Ob sie funktioniert, wird sich am Montag, den 20. Juni um 20:15 Uhr zeigen, wenn die neue Show im Rahmen der "Woche der Viefalt" zu sehen sein wird, die RTL Deutschland über seine Programme und Marken hinweg ausgerufen hat.

Inhaltlich setzt "Viva La Diva" auf eine Mischung aus Drag-Spektakel und "Masked Singer": Insgesamt sieben prominente Männer treten als Drag-Queens gegeneinander an - verbunden mit der Message, dass jede und jeder so sein darf, wie sie oder er will. Welche Promis sich hinter den Queens verbergen, versuchen Olivia Jones, Jorge González, Jana Ina Zarrella und Tahnee herauszufinden. Im Kostüm, aber auch in der Farb- und Musikauswahl sind Tipps zur jeweiligen Intendantät der Promis versteckt.

Neu ist das Format, das UFA Show & Factual für RTL produziert, indes nicht: Die Sendung basiert auf dem niederländischen Format "Make Up Your Mind", das dort von Herald Adolfs und der Produktionsfirma Herriemakers entwickelt und hergestellt wurde. Aufgezeichnet wurde die deutsche Version dann auch als Hub-Produktion mit Herriemakers in den Niederlanden. Die Vertriebsrechte liegen bei Fremantle.

"Woche der Vielfalt" mit diversen Formaten

Neben der neuen Show gibt es im Rahmen der "Woche der Vielfalt", die den Startschuss für die neue Initative "Vielfalt verbindet" bildet, weitere Formate und Reihen zu sehen. Unter anderem wird ein "Nachtjournal-Spezial" den Umgang mit Mitgliedern der LGBTIQ+-Community im WM-Gastgeberland Katar kritisch beleuchten. In der Wochenserie "Das Leben ist bunt" setzt sich Bella Lesnik journalistisch mit dem Thema der Vielfalts-Woche auseinander, ebenso Reporter Lutz Harbaum in einem eigens für die Woche produzierten Rapsong. In Zusammenarbeit mit der UFA wird die Themenwoche auch in den RTL-Soaps eine Rolle spielen.

Vox zeigt indes unter anderem ein Gay-Special der "Shopping Queen", am 26. Juni außerdem eine Folge des neu aufgelegten "Promi Dinners" zum Thema Vielfalt (DWDL.de berichtete) sowie in der Woche vom 20. bis 24.6. "Das perfekte Dinner" mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus der LGBTIQ+-Community. RTL+ wiederum präsentiert schon am 14. Juni den Auftakt zur zweiten Staffel von "Princess Charming". Auch weitere Marken wie "Geo Wissen" und der "Stern" sowie Audio Now und RTL Radio Deutschland wollen verstärkt LGBTIQ+-Themen aufgreifen.