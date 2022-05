© hr

Der HR will Kameras unter anderem in einem Helikopter und auf vier Motorrädern einsetzen, um den Weg des Eintracht-Trosses von der Landung in Frankfurt bis zum Römer zu begleiten. Moderiert wird die Sondersendung, so sie denn stattfindet, von Ralf Scholt, Florian Naß kommentiert die Ereignisse rund um den Empfang. Darüber hinaus sind die Reporter Markus Philipp und Sebastian Rieth, unter anderem während des angedachten Autokorsos, sowie Reporterin Janine Hilpmann bei den Fans auf dem Römerberg im Einsatz.

Für den Freitag hat das HR Fernsehen außerdem die Dokumentation "Unsere Reise nach Sevilla" von Autor Florian Naß angekündigt. Sie wird um 20:15 Uhr zu sehen sein, eine Wiederholung ist darüber hinaus für Sonntag um 14:00 Uhr geplant.

Das Finalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers wird jedoch bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender hatte jüngst bereits mit den spektakulären Viertel- und Halbfinalspielen der Eintracht starke Quoten erzielt. Zuletzt schalteten teils mehr als sechs Millionen Fans ein, um die Live-Übertragungen zu sehen. Vom Finale berichtet RTL ab 20:15 Uhr live, der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr.