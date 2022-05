am 19.05.2022 - 08:00 Uhr

Zuletzt war es ruhiger geworden um zwei recht bekannte Entertainment-Marken des Senders Sky One – jetzt ist klar: Weder "Masterchef", das zuletzt als Celebrity-Variante lief, noch "Eine Liga für sich" werden mit neuen Episoden ins Programm zurückkehren. "Masterchef" kommt bei Sky somit auf drei normale Staffeln und eine Promi-Version. Die Panel-Show "Eine Liga für sich" endet nach fünf Staffeln. Von beiden Formaten trennt sich Sky, um "neue Genres und neue Marken auszuprobieren", erklärt Christian Asanger, der als Vice President Entertainment für die komplette Entertainment-Sparte von Sky in der DACH-Region zuständig ist, im exklusiven DWDL.de-Interview. Derzeit würden schon Pilotierungen neuer Ideen laufen.

Erst einmal keine Rolle mehr spielen soll dabei Moderator Frank Buschmann. Mit ihm ist im Entertainment-Bereich derzeit nichts geplant. Buschmann bleibt aber Sky Sport erhalten; nicht nur im Bundesliga-Kommentar, sondern auch in einer frisch bestätigten und Anfang August anlaufenden zweiten Staffel seiner Show "Glanzparade", die er gemeinsam mit Wolff Fuss bestreitet. Mit "Ninja Warrior", "Top Dog" und weiteren Event-Shows hat Buschmann zudem auch bei RTL gut zu tun.



Fortgesetzt wird bei Sky One auch die Doku-Soap "Diese Ochenknechts", die Anfang 2022 mit einer ersten Staffel an den Start ging. Asanger bestätigte, dass ab Juni und dann wieder rund ein halbes Jahr lang für eine diesmal sogar acht Episoden umfassende zweite Staffel gedreht wird. "Die Zusammenarbeit mit der Familie und der Produktionsfirma B28 war überaus konstruktiv und mit dem Ergebnis sind wir extrem zufrieden", sagte Asanger.

Lesen Sie hier das komplette Wortlaut-Interview mit Christian Asanger.