Am 20. Juni 2022 meldet sich Alexander Bommes mit einer neuen Staffel seiner Vorabend-Quizshow "Gefragt – gejagt" im Ersten zurück. Sie ersetzt dann auf dem Sendeplatz montags bis freitags um 18 Uhr das derzeit dort erfolgreich laufende "Wer weiß denn sowas?". Teil der neuen Staffel wird auch ein weiteres Primetime-Special sein, das am 13. August, einem Samstag, anlässlich des zehnten Geburtstags des Formats zu sehen sein wird. Zehn Jahre ist es inzwischen nämlich her, dass die Show mit den Jägern (und inzwischen auch Jägerinnen) im NDR mit zunächst sechs Folgen startete.

"10 Jahre 'Gefragt Gejagt' - das perfekte Beispiel für eine Show, die regional im Sommerprogramm des NDR Fernsehens begann und ein bundesweiter Hit wurde", sagt etwa Andreas Gerling, der beim NDR verantwortlich ist für Show, Musik und Quiz. "Wir blicken auf grandiose Quiz-Momente mit viel Risikofreude unserer tollen Kandidatinnen und Kandidaten zurück, die von der Jägerin und den Jägern ins Schwitzen gebracht wurden", erklärt Christiane Ruff, die Geschäftsführerin von ITV Studios Germany. "Wir danken dem ganzen Team vor und hinter der Kamera und freuen uns schon jetzt auf viele weitere unterhaltsame Shows mit Alexander Bommes und den besten Quiz-Köpfen Deutschlands". ITV liefert in diesem Sommer übrigens 78 neue Episoden des Formats und somit wieder einige mehr als im Vorjahr.

Die Ausstrahlungen am Vorabend dürften somit abermals bis in den Oktober hinein reichen. Teil der neuen Staffel, auch das steht jetzt schon fest, wird auch wieder eine besondere Woche sein, in der Moderatorinnen und Moderatoren von ARD-Radiosendern mit Hörerinnen und Hörern gegen das "Jägerteam" quizzen. Das Radiospecial wird direkt in der zweiten Sendewoche laufen.

Zum "Jägerteam" gehören aktuell Sebastian Jacoby (Der Quizgott), Sebastian Klussmann (Der Besserwisser), Klaus Otto Nagorsnik (Der Bibliothekar), Dr. Manuel Hobiger (Der Quizvulkan), Adriane Rickel (Die Generalistin) und Dr. Thomas Kinne (Der Quizdoktor).