Bereits zum fünften Mal wird das RBB Fernsehen in diesem Jahr eine Filmreihe mit Stoffen sowie Protagonistinnen und Protagonisten "jenseits der Hetero-Norm" präsentieren, wie es heißt. Erstmals schließt sich auch das BR Fernsehen dieser Aktion an. Mit "BR Queer" will der bayerische Sender vom 2. Juli bis 13. August ebenfalls einen Fokus auf queeres Kino legen, wie der BR jetzt mitteilte.

In diesem Zeitraum werden auf beiden öffentlich-rechtlichen Sendern insgesamt elf queere Filme laufen, sechs davon als deutsche Erstausstrahlung. Während das BR Fernsehen die Produktionen jeweils donnerstags ab 23:15 Uhr zeigt, erfolgt die Ausstrahlung im RBB Fernsehen jeweils samstags um 23:30 Uhr. Den Auftakt von "RBB Queer" macht am 2. Juli der Coming-of-Age- und Liebesfilm "Futur Drei", "BR Queer" startet wenige Tage später mit "Zomer - Nichts wie raus!" und "Küss mich". Die meisten Filme werden nach der TV-Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitgestellt.

"Bewegend, berührend, bereichernd - das ist unsere queere Filmreihe im Juli 2022", so BR-Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm. "Wir freuen uns mit dem rbb über besondere, diverse, europäische Filme: Zwei deutsche Erstausstrahlungen sowie hochkarätige internationale Kinofilme in 'BR Queer' entsprechen dem hohen Niveau, für das der BR im Bereich des Kinofilms traditionell steht."

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus erklärte, er freue sich über die "Verstärkung aus dem Süden". Und weiter: "Je mehr Sender sich beteiligen, desto besser. Denn umso selbstverständlicher wird queer sein - in Berlin, genauso wie in Brandenburg an der Havel oder in Bad Tölz."