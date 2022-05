Daniel Hartwich fällt beim Finale von "Let's Dance" aus: Der Moderator kann krankheitsbedingt nicht durch die Live-Show führen, die an diesem Freitag bei RTL zu sehen ist. Das hat der Kölner Sender am Vormittag bestätigt. An seine Stelle rückt Jan Köppen, der Hartwich vor einigen Wochen schon einmal vertreten hatte, als dieser positiv auf Corona getestet worden war.

Victoria Swarovski wird derweil wie geplant als Co-Moderatorin bei "Let's Dance" im Einsatz sein, wenn der Titel "Dancing Star 2022" verliehen wird. Um diesen tanzen am Freitagabend ab 20:15 Uhr Mathias Mester, Janin Ullmann und René Casselly auf der RTL-Bühne. In den vergangenen Wochen hatten im Schnitt fast vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, um die Show zu sehen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil erst am vorigen Freitag wieder bei mehr als 19 Prozent.

Ganz vorbei ist der diesjährige Tanzreigen mit dem Finale von "Let's Dance" aber noch nicht, denn in der kommenden Woche steht noch einmal "Die große Profi-Challenge" an, die in der Vergangenheit ebenfalls bereits mehrfach für gute Quoten gesorgt hatte.