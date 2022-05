am 23.05.2022 - 11:04 Uhr

Marcel Reif wird auch weiterhin bei Bild als Fußball-Experte auftreten. Der Vertrag mit dem langjährigen Kommentator wurde jetzt vorerst für ein weiteres Jahr verlängert, sodass 90 neue Folgen von "Reif ist Live" produziert werden, wie Axel Springer gegenüber DWDL.de bestätigte. Seit dem Start im Februar 2020 sind bereits mehr als 220 Folgen des Fußball-Talks entstanden, der inzwischen montags und freitags auf den TV-Sender von Bild läuft.

"Als 'Bild' vor zweieinhalb Jahren auf mich zukam und mir das innovative Talk-Konzept von 'Reif ist Live' mit einem Minuten-Countdown für jedes Thema vorstellte, hatte ich so eine Erfolgsgeschichte nicht erwartet", so Marcel Reif. "Offenbar gibt es bei den Fans Bedarf an einer Art Wegweiser durch die Fußball-Woche. Das versuchen wir bestmöglich hinzubekommen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und meine erste WM bei 'Bild'."

Claus Strunz, Chefredakteur BILD für TV und Video: '"Reif ist Live' gehört von Beginn an zu den prägenden Sendungen von Bild TV, Rekordquoten von bis zu 1,6 Prozent zeigen die Beliebtheit bei unseren Zuschauern. Ich freue mich sehr, dass Marcel Reif sein Engagement für Bild TV für ein weiteres Jahr fortsetzt und so auch die die Fußballweltmeisterschaft mit seiner fundierten Einschätzung begleiten wird. Der Fußball-Talk ist darüber hinaus ein tolles Beispiel für unsere erfolgreiche Mehrfachverwertung von journalistische."

Erst am vergangenen Freitag hatte "Reif ist Live" besagte 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, die Gesamt-Reichweite lag zu den früheren Uhrzeit bei 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf "Bild.de" wurden die Videos zur letzten Sendung jedoch Springer-Angaben zufolge 418.000 Mal aufgerufen. Der Podcast von "Reif ist Live" ist zudem der einzige Sport-Podcast in den Top 20 der AGOF-Rangliste.