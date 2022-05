Kontinuität – und doch ein Neuanfang. Mit diesen Gegensätzen haben vor einigen Tagen die Dreharbeiten zu einer einst überraschend angekündigten achten Staffel der ARD-Dienstagsserie "Tierärztin Dr. Mertens" begonnen. Eigentlich war die Produktion schon beendet, doch die siebte Staffel lotste dann im Schnitt um die fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Geräte; und es ging doch noch weiter (DWDL.de berichtete).

"Nach dem Erfolg der letzten Staffel schicken wir 'Tierärztin Dr. Mertens' mit Freude in die Fortsetzung", erklärte nun Alexander Bickel, der Leiter der "ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm" und erklärte, die neuen Folgen würden auf Kontinuität bei der beliebten Familienserie am Dienstagabend im Ersten setzen. Dabei geht es inhaltlich in den 13 Folgen der nun achten Staffel der Produktion aus dem Hause Saxonia Media zunächst eigentlich um einen Neuanfang.



Dr. Mertens (gespielt von Elisabeth Lanz) hat sich nämlich vor fast einem Jahr beruflich neu aufgestellt und arbeitet jetzt als mobile Tierärztin. Das bringt diverse Schwierigkeiten mit sich. Stockende Kundenzahlungen, finanzielle Außenstände, Ärger mit der Bank. Der tägliche Kampf der Freiberuflerin, den Susanne allerdings erfolgreich meistert. Als sie wegen eines tierischen Patienten in den Leipziger Zoo gerufen wird, erkennt sie, dass ihr die alte Arbeitsstätte fehlt. Doch die Stelle als Cheftierärztin hat der neue Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber) bereits nachbesetzt: Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) heißt die Neue.



Auch Ursela Monn, Gunter Schoß, Lennart Betzgen, Lilly Wiedemann und Thorsten Wolf sind weiterhin in der Serie zu sehen. Neu im Cast sind neben Neshe Demir und Dominik Weber auch Matthias Komm und Muriel Bielenberg. Bis Ende November sollen die 13 Folgen, für die es noch keinen Sendetermin gibt, im Kasten sein. Gedreht wird im Leipziger Zoo und dem Zoopark Erfurt, aber auch generell in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Headautorin der Serie ist Christiane Bubner. Die Drehbücher stammen von Christiane Bubner, Andreas Heckmann, Petra Mirus, Herbert Kugler und Dennis Satin. Regie führen Dennis Satin und Theresa Braun.