am 23.05.2022 - 15:28 Uhr

Rund vier Monate nach der Deutschland-Premiere im Pay-TV bei RTL Passion wird die französische Teenie-Serie "Girlsquad" auch im deutschen Free-TV laufen. ZDFneo hat nun einen Sendetermin für die zehn jeweils um die 25 Minuten langen Episoden gefunden. Sie werden alle am Stück am Freitag, 8. Juli laufen und nach der TV-Ausstrahlung jeweils 30 Tage lang auch in der Mediathek zum Abruf bereitstehen. Der Serienmarathon beginnt im linearen Fernsehen um 20:15 Uhr.

Ruby, die coole DJane, Influencerin und Fashionista Chloé, die unsichere Constance und Sofia, die aus einer schwierigen Familie kommt, freuen sich in der Serie auf unbeschwerte Sommerferien. Doch statt Spaß sollen die kommenden Wochen für die Clique Gewalt und Terror bringen. Alles beginnt mit einer großen Party, an deren Ende ein Mädchen schwer verletzt am Straßenrand liegend entdeckt wird. Kurz darauf treffen erste Nachrichten von jemandem ein, der sich "The_voyeur" nennt.

In den Hauptrollen der Serie sind Lola Saint-Gilles, Apollonia Lusietti, Uma Couji, Juliette Arnaud und Mathias Barthélémy zu sehen. Zoé Cauwet führte Regie nach Büchern, die von Élise Benroubi, Sébastien Fabioux, Victoria Musiedlak, Estelle Surbranche sowie Charlotte Vecchiet geschrieben wurden.