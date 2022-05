Für den 18. Juni hat RTL eine neue Folge der Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" angekündigt. Thorsten Schorn kommentiert dann die Spiele, an denen unter anderem Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk teilnehmen. Los geht es wie üblich um 20:15 Uhr. Ob das Trio auf der Bühne die Sendezeit, wie zuletzt gerne, überzieht, wird die Startzeit einer anderen Eigenproduktion beeinflussen. Denn als Lead-Out ist die lineare Premiere der vierten "Temptation Island"-Staffel mit Moderatorin Lola Weippert eingeplant.

Gezeigt werden sollen Doppelfolgen, die dem Programm zufolge um Mitternacht starten sollen. Wenn die Episoden im linearen Fernsehen laufen, sind sie schon gut abgehangen. Bereits im April startete die vierte Staffel der Reality-Show beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Insgesamt wurden 2021 zwölf reguläre Episoden auf Griechenland hergestellt, bei Folge Nummer 13 handelt es sich um eine "Wiedersehens"-Episode.

Ein Wiedersehen dauerhafter Natur wird es auch bei RTL Up geben. Nachdem bekannt wurde, dass "Die Superhänlder", einst produziert für den RTL-Nachmittag, am 16. Juni, schon das Feiertagsprogramm von RTL Up anreichern sollen, ist nun auch sicher, dass die Sendung mit Sükrü Pehlivan ab Sonntag, 19. Juni jeweils sonntags um 15 Uhr eingeplant ist. Drei Folgen am Stück sollen ausgestrahlt werden, ehe dann ab 17:35 Uhr "Das Strafgericht" zu sehen ist. Die Trödelshow tritt auf den Sendeplätzen die Nachfolge des RTL-Klassikers "Notruf" an.

Spartensender Nitro hat derweil einen Ausstrahlungstermin für die US-Produktion "Homicide City" gefunden. 2019 im Hochsommer von Vox in der Primetime getestet, aber nach zwei Folgen aus dem Line-Up genommen, kehrt das Format nun zurück. Nitro zeigt es samstags zur besten Sendezeit: startend am 18. Juni. Ab 21 Uhr folgen dann die "Anwälte der Toten".