Eine Premiere steht der erfolgreichen Primetime-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" im Juni ins Haus. Am dritten Wochenendes Monats plant RTL gleich zwei Episoden der Show mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch auszustrahlen. Nicht nur auf dem gewohnten Samstagssendeplatz um 20:15 Uhr soll die Spielshow laufen, sondern erstmals auch sonntags zur besten Sendezeit. Für das kleine Experiment hat sich der Sender den 18. und 19. Juni ausgeguckt.

Was gleich bleibt: Auch diesmal weiß das Trio nicht, wer von ihnen als Moderator oder Moderatorin agiert und wer als Kandidat und Kandidatin. Sicher ist: Thorsten Schorn führt als Kommentator durch die Live-Sendung. "Denn sie wissen nicht was passiert" lief bis dato letztmals Anfang des Jahres, also im Januar, im RTL-Programm. Mit damals 13,4 und 16,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe waren beide Folgen ein Erfolg.



Große Primetimeshows werden Mitte Juni ohnehin groß geschrieben bei RTL. Für den 20. Juni war bereits das von Tim Mälzer moderierte "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" angekündigt worden. Die Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und schillernde Outfits füllt an diesem Abend zur besten Sendezeit zwei Stunden des Programms.





Am 21. Juni geht es derweil um 20:15 Uhr um Prinz William, der 40 Jahre alt wird. Damit feiert einer der royalen Hoffnungsträger runden Geburtstag. In einer zweistündigen Doku möchte RTL an diesem Abend klären, ob er das Zeug dazu hat, die Krone wieder zum Strahlen zu bringen? Das Format mit dem ebenso langen wie sperrigen Titel "Prinz William wird 40 - Können Europas Thronfolger die Monarchie retten? Insider packen aus" lässt "Insider auspacken" und möchte die Tür "in eine andere Welt" öffnen. Obendrein hat RTL für den 23. Juni eine weitere Folge von "Team Wallraff" zur besten Sendezeit angekündigt.



Für den 26. Juni hat RTL obendrein die Fortsetzung der Martin-Rütter-Sendung "Die Unvermittelbaren" angekündigt. In der ersten Staffel des Formats sollten Hunde mit schwerem Schicksal, die in Tierheimen als schier nicht an ein Für-Immer-Zuhause vermittelbar galten, eine liebevolle Familie finden. In einer nun sonntags um 16.45 Uhr laufenden Ausgabe will er wissen, wie es seinen Schützlingen in den letzten Monaten ergangen ist. Dabei erfährt er unter anderem, dass das Leben des Hundepaares Sophie und durch einen Schicksalsschlag durcheinandergeraten ist und erlebt, wie ein Rolli-Hund Schwimmen lernen soll.