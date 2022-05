Nach dem Erfolg von "LOL - Last One Laughing" zieht Amazon Prime Video mit einer weiteren Comedyshow nach. Nun steht der Starttermin für "One Mic Stand" fest: Die neue Sendung, deren Moderation der Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan übernimmt, ist ab dem 15. Juli auf der Streaming-Plattform abrufbar. Anders als bei "LOL" muss sich das Publikum nicht in Geduld üben: Alle fünf Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht.

Das Konzept ist schnell erklärt: "One Mic Stand" will fünf Promis zu Stand-up-Comedians machen. Begleitet werden fünf Teams, jeweils aus erfahrenen Bühnen-Comedians und prominenten Comedy-Anwärterinnen und -Anwärtern, auf dem Weg zum ersten Comedy-Auftritt der Promis.

Harald Schmidt schickt die Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Christoph Kramer zum Comedy-Crashkurs, Michael Mittermeier holt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse auf die Bühne, Moderator Teddy begleitet Fahri Yardim bei seinen ersten Stand-up-Gehversuchen, Torsten Sträter unterstützt Model Lorena Rea und Hazel Brugger hilft dem SPD-Politiker Karl Lauterbach, der übrigens noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister an der Show mitwirkte.

Produziert wird "One Mic Stand", das übrigens auf einem indischen Format basiert, von Leonine Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Executive Producer sind Fred Kogel, Nina Etspüler und Pierre Uebelhack, als Producerin fungiert Lilli Feigenbutz. Regie bei der Bühnenshow führt Johannes Spiecker, Regisseur der dokumentarischen Begleitung der Comedy-Teams ist Ngo the Chau. Als Chefautoren der Show fungieren Ralf Kabelka ("Harald Schmidt", "Heute Show", "Neo Magazin") und Claudius Pläging ("Die Carolin Kebekus Show", "Pastewka", "Der Vorname").