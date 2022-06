Nicht nur bei RTL wird in den nächsten Wochen am Vorabendprogramm am Wochenende gewerkelt, auch bei ProSieben stehen Änderungen bevor. Künftig wird es nicht mehr täglich um kurz nach 19 Uhr eine "Galileo"-Sendung geben, samstags wird das Magazin pausieren. Stattdessen laufen ab dem 18. Juni am Vorabend gleich vier statt zwei Folgen der "Simpsons". Generell verschieben sich auch die Anfangszeiten leicht, die "Newstime" geht dort künftig erst um 18.15 Uhr auf Sendung, "Die Simpsons" ab 18:25 Uhr. Davor laufen ab 16.20 Uhr weiterhin "Two and a half Men", gefolgt von "The Kids are alright" ab 17:15 Uhr.

Während "Galileo" samstags entfällt, gibt's sonntags dafür ab dem 19. Juni gleich die doppelte Dosis. Zusätzlich zu "Galileo Plus", das weiterhin sonntags um 19:05 Uhr zu sehen sein wird, startet um 17:55 Uhr noch der neue Ableger "Galileo Stories". Darin sollen "Galileo"-Reporter fesselnde Reportagen über außergewöhnliche Menschen" erzählen, "Orte zum Staunen" zeigen und die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre Abenteuertrips mmitnehmen.

Moderiert wird der neue Ableger von Funda Vanroy. Sie sagt: "Mit 'Galileo Stories' tauchen wir eine volle Stunde tief in die unterschiedlichsten Themenwelten ein. Dabei treffen wir beeindruckende Persönlichkeiten und zeigen unglaubliche Plätze, die unsere Zuschauer:innen mit faszinierenden Bildern überraschen." "Taff Weekend", das bislang auf diesem Sendeplatz zu sehen ist, rutscht eine Stunde nach vorn und startet dann bereits um 16:45 Uhr. ProSieben baut damit seine Magazin-Schiene am Sonntag um eine Stunde aus. Zwischen "Taff Weekend" und "Galileo Stories" gibt's zudem noch die "Newstime" um 17:45 Uhr zu sehen.