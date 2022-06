Kurz vor den in der zweiten Monatshälfte anstehenden Screenforce Days präsentiert sich der RTLzwei-Vermarkter El Cartel mit einer neuen Struktur und einem neuen Claim. Letzterer lautet "Wir sehen dich" und soll zum Ausdruck bringen, dass der Vermarkter "erkennt, was seine Kunden brauchen und immer die optimale Lösung für ihre Markenkommunikation findet" - und zwar nicht nur im Fernsehen.

Damit hängt auch die neue Gliederung der Geschäftsfelder in vier Säulen zusammen, womit man deutlich machen will, dass das Portfolio schon länger nicht mehr allein aus den Formaten des Senders RTLzwei bestehen, sondern dass die crossmedialen Vermarktungspakete weitere Medien und Plattformen umfassen. Künftig gibt's also folgende vier Säulen:

El Cartel Media für die Produkte Fernsehen, Digital, Online und Events

El Cartel Partner: Hier werden Angebote gebündelt, die in Kooperation mit Marktpartnern gemacht werden, durch die auch Medien wie Ambient, Digital Out of Home und Podcasts belegt werden können

El Cartel Artists: Hier finden sich die Bereiche Influencer-Marketing und "moderne" Testimonial-Kampagnen wieder

El Cartel Music: Hier geht es um die Kombination von Bewegtbildwerbung und renommierten Musical Artists führender Label.

Stephan Karrer, Geschäftsführer El Cartel: "Crossmediale Vermarktung braucht nicht nur das passende Portfolio, sondern ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse jedes Kunden und jeder Kampagne. Deshalb haben wir den Anspruch, genauer als andere hinzuhören und immer den besten Service zu liefern – mit der richtigen Mischung aus Erfahrung und dem Mut auch unkonventionelle Lösungen zu finden. Bei El Cartel können sich Agenturen und Kunden darauf verlassen: Wir sehen dich."

Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer von RTLzwei: "Das Vermarktungsgeschäft von El Cartel hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und erweitert. Es war an der Zeit, das Markenprofil daran anzupassen und zu schärfen. Mit dem Säulenmodell und dem neuen Claim ‚Wir sehen dich‘ wird auf Anhieb deutlich, was El Cartel im Markt heraushebt: der unbedingte Fokus auf das, was den Kunden hilft." Entwickelt wurde die neue Markenpositionierung under Claim inhouse in Zusammenarbeit mit der Agentur Pahnke Hamburg.