am 01.06.2022 - 10:55 Uhr

Zum dritten Mal wurde in diesem Jahr "Connect! Der Smart-TV-Award" verliehen, mit dem die Medientage München und die Deutsche TV-Plattform die besten Innovationen, Apps und Services rund ums vernetzte Fernsehen auszeichnen. Eigentlich wird er in drei Kategorien vergeben, obendrein gab's diesmal aber erstmals auch einen Sonderpreis, der an Zattoo ging, das seit Mitte März ukrainische Sender weltweit und kostenlos zur Verfügung stellt.

"Das Projekt Ukrainian TV ermöglicht es Menschen, die aufgrund des andauernden Krieges gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, weiterhin ukrainisches Fernsehen über das Internet zu sehen. Das Engagement von Zattoo, in so kurzer Zeit eine neue Plattform zu kreieren, ist herausragend und wird deswegen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet", wie es in der Begründung der fünfköpfigen Expterten-Jury heißt, der Christine Gebhard (film-tv-video.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Kathleen Schröter (ootiboo) und auch DWDL-Chefreporter Torsten Zarges angehörten.

In den regulären Kategorien setzte sich gleich zwei Mal Arte mit seiner Arte-App durch. Einmal für die beste technologische Innovation (Kategorie "Feels like Magic"). In der Jury-Begründung heißt es: "Die Arte-App zeichnet eine innovative Verknüpfung des attraktiv verpackten linearen Programms mit kuratierten On-Demand-Inhalten aus. Das lässt die Zuschauer:innen noch tiefer in die Arte-Welt eintauchen. Dabei ist die App trotz der großen Bandbreite der angebotenen Inhalte leicht zu bedienen, die Auffindbarkeit einzelner Inhalte erfolgt spielend."

Und obendrein gab's dann auch noch den Preis fürs beste Special Interest-Angebot für das abseits des Mainstreams gelegene "umfassende Angebot an europäischer Kultur, an Filmen, Serien, sowie Musikangeboten, das weit über das Spektrum des linearen Arte-Programms hinausgeht", so die Jury. Zudem werden dort auch zusätzliche Sprachen angeboten, die im linearen Programm nicht verfügbar sind.

In der Kategorie "Like2Use - Beste User Experience" ging der Preis an die "Kicker"-App vom Olympia-Verlag, die die Jury als "CNN des Sports" adelt. "Sie bündelt eine Vielzahl verschiedener aktueller Sportereignisse, auch jenseits des Profi-Fußballs. Andere Sportarten werden bis hin zum Amateursport ausführlich und journalistisch tiefgreifend aufbereitet. Die App ist ein Paradebeispiel für die gelungene Transformation eines klassischen Mediums auf andere digitale Plattformen", heißt es in der Begründung.