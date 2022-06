Die Internistin, Podcasterin und Bestsellerautorin Dr. Anne Fleck wird ab Juni, erstmals also bereits in dieser Woche, regelmäßig am Donnerstag Teil des Mittagsmagazins "Punkt 12" sein. Zunächst war die Rede davon, Fleck starte bereits im Mai bei "Punkt 12". Nun ist es also so weit: In der dritten Sendestunde des Magazins, also ab 14 Uhr, soll es eine rund 20 Minuten lange Gesundheitssprechstunde geben. Beantwortet werden sollen unter anderem Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Gesundheitsthemen bekommen – auch ohne Auftreten der Medizinerin – ein festes Zuhause. Sie werden ab Juni fix in der 14-Uhr-Stunde für rund 20 Minuten bei "Punkt 12" beheimatet sein.

"Gesundheitstipps werden immer wichtiger und Anne Fleck vermittelt diese ohne erhobenen Zeigefinger. Ihre Tipps finde auch ich persönlich sehr machbar und bereichernd", lässt sich "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard zitieren. Fleck selbst sagt: "Für mich ist moderne Medizin vor allem die Kunst, Krankheiten zu verhindern und Gesundheit Tag für Tag in kleinen Schritten zu erobern. Vielen Menschen ist noch nicht klar, wie stark man bereits durch winzige Veränderungen im Lebensstil die eigene Gesundheit stärkt."



Ihre Sprechstunde innerhalb des RTL-Mittagsmagazins sieht sie als "großartige Chance", Menschen in Deutschland für Themen wie individuelle Gesundheit, Ernährung und innovative Ansätze zu begeistern