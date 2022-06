am 01.06.2022 - 13:55 Uhr

Acht TV-Sender, zwei Streamingdienste, mehrere Digitalangebote und ein Musik-Label hat die RTL Group bislang in Kroatien betrieben. Nachdem die RTL Group seit dem Start im Jahr 2004 zunächst Mehrheitsgesellschafter und ab Juli 2015 sogar alleiniger Eigentümer von RTL Croatia war, hat man die kroatische Tochter nun an Central European Media Enterprises verkauft. Der schon im Februar angekündigte Deal wurde nach dem Okay der kroatischen Wettbewerbshüter nun abgeschlossen.

Über den Kaufpreis von 50 Millionen Euro hinaus werde die RTL Group noch "weitere Zahlungen im Rahmen einer langfristigen Markenlizenzierungs-Vereinbarung" von CME erhalten, hieß es damals, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Die RTL Group hat sich zuletzt schon von RTL Belgium getrennt, in Frankreich soll die RTL-Tochter M6 mit dem Konkurrenten TF1 fusionieren, in den Niederlanden werden RTL Nederland und Talpa Network zusammengehen.

Elmar Heggen, Chief Operating Officer (COO) und stellvertretender CEO der RTL Group: "Der Verkauf von RTL Croatia steht im Einklang mit unserer Strategie, die TV-Konsolidierung in Europa anzuführen. Im Namen der RTL Group möchte ich dem gesamten Team von RTL Croatia für seine herausragenden Leistungen seit dem Start von RTL Televizija im Jahr 2004 danken. Mein persönlicher Dank gilt CEO Marc Puškarić - unter seiner Führung ist die digitale Transformation von RTL Croatia deutlich vorangekommen, und das Unternehmen hat während des gesamten Verkaufsprozesses seinen klaren Fokus beibehalten."