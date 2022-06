am 01.06.2022 - 14:37 Uhr

Gemäß Ankündigung von RTL läuft der "verrückteste Sportwettbewerb des Jahres" an einem Samstag – ob das wohl die Verrücktheit des jetzt am Freitag anstehenden "Turmspringens" schmälern soll? Jedenfalls ist nun fix, dass "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" am 25. Juni 2022 über die Bildschirme flimmert – als 20:15-Uhr-Event, das vom eingespielten Trio Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen moderiert wird.

Zurückkehren wird auch "Die ultimative Chartshow" bei RTL – und das auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz. Der RTL-Klassiker, von dem man zuletzt primetimefüllende Shows gewohnt war, meldet sich am 1. Juli freitags mit einer im Vergleich kurzen Ausgabe zurück. Los geht es dann auch nicht um 20:15 Uhr ("Top Dog Germany" ist zu dieser Zeit eingeplant), sondern erst um 22:30 Uhr. In nur 90 Minuten präsentiert Oliver Geissen mit Gästen wie Frauke Ludowig, Bastian Bielendorfer, Ryan Paris und Johnson Righeira dann erfolgreiche Sommerhits.