Am Donnerstag starten die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen – und RTL wird umfassend berichten, unter anderem in Dokus und Spezial-Magazinen ab zehn Uhr morgens. Eine Primetime-Doku namens "Elizabeth II. - Ein Leben zwischen Herz und Krone", die nach Senderangaben berührende Geheimnisse einer Jahrhundert-Monarchin enthüllt, läuft nun aber etwas später als bisher geplant – nämlich erst ab 20:30 Uhr. In den 15 Minuten zuvor strahlt RTL ein weiteres "RTL Aktuell Spezial" aus, denn am Donnerstag vor 100 Tagen ist in der Ukraine der Krieg ausgebrochen.

Pinar Atalay spricht in der Nachrichtensondersendung unter anderem mit Dr. Joachim Weber, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität Bonn, über mögliche Langzeitfolgen des Krieges für uns alle. Obendrein sollen in einem Beitrag ukrainische Ermittler bei der Aufklärung russischer Kriegsverbrechen begleitet werden.

Die weiteren Sendungen verschieben sich folglich; und hier ergibt eine Programmfolge erstaunlich wenig Sinn. Um 22:20 Uhr beginnt nun die Royal-Doku "Zerbrechen jetzt die Windsors? Insider packen aus", die allerdings nach zehn Minuten für "RTL Direkt" unterbrochen wird. "RTL Direkt" ist jenes Nachrichtenformat, das eigentlich immer um 22:15 Uhr läuft. Anstelle die Nachrichten also um 22:20 Uhr zu zeigen, und die Windsor-Doku schlicht im Anschluss zu platzieren, geht "RTL Direkt" am Donnerstag an diesem Abend um 22:30 Uhr on air – der zweite Teil der royalen Doku soll dann gegen 22:45 Uhr folgen.

Auch im Nachtprogramm widmet sich RTL noch einmal dem Ukraine-Krieg. Ab 0:30 Uhr widmet sich eine Sonder-Ausgabe des "Nachtjournal" der Kunst der ukrainischen Sandmalerin Alla Denisova, die mit feinstem Sand die Geschichte des Angriffs auf ihr Volk in Szene setzt.