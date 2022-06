Man schrieb den Oktober 2013, als Sky erstmals ein eigenes VoD-Angebot ankündigte, das ohne Notwendigkeit eines Laufzeit-Abos oder eigenen Sky-Receivers daher kam. "Snap by Sky" hieß das damals - bot allerdings kaum etwas von dem, was man mit einem Sky-Abo sehen konnte. Der Erfolg war dementsprechend überschaubar, sodass rund zwei Jahre später schon der Nachfolger präsentiert wurde: "Sky Online" mit deutlich breiterem Angebot. Mitte 2016 war aber auch damit schon wieder Schluss, abgelöst wurde es von "Sky Ticket".

Seither lässt sich fast alles, was man mit einem Sky-Abo empfangen kann, auch ohne Laufzeit-Abo via Sky Ticket beziehen, auch die Sport-Übertragungen. Auch wenn Sky Ticket nicht mit einem Einheitspreis lockt, sondern einzelne Film-, Serien und Sport-"Tickets" anbietet, ist das tatsächlich ein Inhalt, mit dem man beispielsweise der Konkurrenz von Netflix voraus ist. Nun will man das Angebot nochmal weiter pushen und gibt ihm nach knapp sechs Jahren wieder einen neuen Namen.

Statt Sky Ticket hört das Angebot ab sofort auf den Namen Wow - und verzichtet damit auch explizit auf den Zusatz Sky im Titel. Die neue Marke sei deutlich emotionaler als das bislang doch eher technische, auf die Transaktion abzielende "Sky Ticket", erklärt der Pay-TV-Konzern bei der Vorstellung des neuen Angebots. Dabei entstand der Name aber nicht im luftleeren Raum: Es ist offensichtlich eine Anlehnung an "Now" - denn so heißt das Streaming-Angebot von Sky in Großbritannien, Irland und Italien. In Deutschland war dieser Name in der Vergangenheit allerdings schon von "TV Now" besetzt. Zwar hat die RTL-Gruppe ihr Angebot inzwischen in RTL+ umbenannt, trotzdem dürfte man den Namen noch auf absehbare Zeit mit dem RTL-Angebot verbinden, als dass man ihn bei Sky nutzen könnte oder wollte.

© Sky Logos mit gewissen Ähnlichkeiten: Das britsche Now und das deutsche Wow

Nun stattdessen also "Wow", das namentlich aber so nah am britischen Now ist, dass man praktischerweise gleich das ganze Design übernehmen konnte: Die Logos gleichen sich weitgehend und auch sonst dürfte man sich künftig wohl großzügig am Design der namensähnlichen Sky-Dienste bedienen können. Am Angebot selbst ändert sich per se nichts: Es gibt weiterhin ein Sport-Paket, ein Serien-Paket und ein kombiniertes Film- und Serien-Paket. Dafür hat man die Benutzeroberfläche überarbeitet und verspricht nicht nur eine einfachere Bedienbarkeit, sondern auch eine vielseitigere Suchfunktion, mehr Möglichkeiten zur Personalisierung und auch ein technisch stabileres Angebot. Inhalte in UHD gibt's weiterhin nicht.

Dafür kann sich die inhaltliche Palette weiterhin sehen lassen, denn zu den Sky-Eigenproduktionen kommen ja beispielsweise auch weiterhin die HBO-Serien - außer HBO-Max-Serien, die ihre Heimat nun bei RTL+ haben. Doch wer den "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" sehen will, der ist hierzulande bei Sky richtig. Ebenfalls integriert ist Peacock, der Streamingdienst von Sky-Mutter NBC Universal, von dem es bald auch mehr Originals geben soll. Auch weiterhin soll es außerdem die Möglichkeit geben, die linearen Sky-Sender zu sehen.

© Sky Sky Ticket heißt nun Wow, aber am Design ändert sich dadurch wenig.

Preislich bringt die Umstellung nur all jenen etwas, die bislang noch keine Kunden bei Sky Ticket sind und jetzt schnell welche werden wollen. Denn bis Ende Juli bietet Wow das Serien-Paket für 7,99 statt 9,99 Euro an, das kombinierte Film- und Serien-Paket für 9,98 Euro statt 14,98 Euro. Ähnliche Preisaktionen gab's schon häufiger, in der Regel waren die reduzierten Preise aber auf die ersten Monate beschränkt. Nun gelten sie, solange man nicht kündigt. Angesichts der monatlichen Kündigungsfrist wohl auch ein Versuch, die Kundschaft dazu zu bringen, lieber zwei Mal über eine Kündigung nachzudenken. Ab August sollen dann aber wieder die bislang schon gewohnten Preise gelten, beim Sport-Paket ist das schon von Beginn an so: Das gibt's wie bislang für 29,99 Euro im Monat bzw. 24,99 Euro, falls man sich für ein ganzes Jahr bindet. Wow ist übrigens auf Deutschland beschränkt, in Österreich ist der Start bis auf weiteres nicht geplant.

Sarah Jennings, Senior Vice President Wow bei Sky Deutschland: "Höchste Streamingqualität genießt für uns mit Wow oberste Priorität. Wir haben in den letzten Jahren ständig daran gearbeitet, unser Angebot weiterzuentwickeln und unsere Plattform zu optimieren, um unseren Kunden das beste Streaming-Erlebnis zu bieten. Mit Wow bringen wir eine spannende neue Marke auf den deutschen Markt, die WOW Inhalte mit brillanter Einfachheit verbindet. Kein anderer Streaming-Dienst kann ein so umfassendes Angebot an Inhalten bieten, von den neuesten Serien über Blockbuster-Filme bis hin zu Live-Sport. Es ist wahr – Streaming war gefühlt noch nie so Wow."