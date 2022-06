Innerhalb von zehn Tagen absolviert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gleich vier Länderspiele in der Nations League. Dass bei zwei Spielen selbst wenige Tage vor dem Anpfiff nicht feststand, wo diese im Free-TV zu sehen sein werden, ist reichlich ungewöhnlich. Konkret geht es um die beiden Heimspiele gegen England und Italien, die am 7. und 14. Juni ausgetragen werden.

Nun steht auf den letzten Drücker fest, dass beide Partien vom ZDF übertragen werden. Das hat der Sender jetzt bestätigt. Zur Partie gegen England begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Live-Übertragung aus München. An ihrer Seite ist dann Experte Christoph Kramer, Live-Reporter der Partie ist Béla Réthy. Das in Mönchengladbach stattfindende Spiel gegen Italien wird eine Woche später von Jochen Breyer und Per Mertesacker begleitet, Kommentator ist Oliver Schmidt.

Auffälllig: Von einem großen Deal mit der UEFA ist in der Pressemitteilung des ZDF nicht die Rede. Dabei gilt es eigentlich seit Monaten in der Branche als offenes Geheimnis, dass ein großes Rechte-Paket, bestehend aus Nations-League-Partien, Qualifikationsspielen für die WM 2026 und EM 2028 sowie diverse Freundschaftsspiele, an ARD und ZDF gehen soll. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen sich die Übertragungen mit RTL teilen, das bereits vor Wochen eine Einigung mit der UEFA bestätigte und an diesem und dem nächsten Wochenende die Nations-League-Partien gegen Italien und Ungarn übertragen wird.

Woran es liegt, dass ARD und ZDF noch immer nicht Vollzug melden, ist unklar - offenbar soll es, wie zu hören ist, noch an den entscheidenden Unterschriften fehlen. "Zu aktuell laufenden Ausschreibungen äußern wir uns nicht", erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bereits vor einigen Tagen auf DWDL.de-Nachfrage.