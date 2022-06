Es ist ein Abschied nach stolzen 28 Jahren in der TV-Kommunikation und der Zeitpunkt dieser Trennung lässt durchaus Raum zur Spekulation. Kristina Faßler war nach 14 Jahren bei Sat.1 seit 2009 für die Kommunikation beim zwischenzeitlich unabhängig im Markt agierenden Nachrichtensender N24 - hier auch für Marketing und Sales - verantwortlich, der mit der Übernahme durch Axel Springer in die WeltN24 GmbH überführt und bekanntlich inzwischen in Welt umbenannt wurde.

Faßler arbeitete seit 2015 als General Manager Marketing und & Commercial Sales für die hundertprozentige Tochter der Axel Springer SE, in der u.a. die Sender Welt und N24 Doku sowie die TV-Ambitionen von „Bild“ gebündelt sind. Gleichzeitig engagiert sich die Managerin persönlich seit Jahren im Kampf um Gender Equality, veröffentlicht zu diesem Thema ebenso wie zur Bedeutung von Diversity.

2018 war Kristina Faßler auch Mitgründern des Vereins Global Women in PR Deutschland, sitzt seit vergangenem Jahr in der Jury des Digital Female Leader Awards und ist Mentorin des Gründers von Queermentor. Allesamt Themen und Haltungen, die sich bei Axel Springer zuletzt nicht unbedingt im Führungsstil ehemaliger Boulevard-Chefredakteure bzw. dem Umgang der Konzernspitze damit sowie in aktuellen Gastbeiträgen widerspiegelten.

Wohin es Kristina Faßler zieht, bleibt vorerst unklar. Noch ist sie auch bei WeltN24 an Bord, doch der Abschied wird – so ist aus dem Unternehmen zu hören – demnächst erfolgen. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de will sich Kristina Faßler am Pfingstmontag nicht zu Details und Beweggründen äußern, bestätigt aber, dass sie die WeltN24 GmbH verlassen wird. Die knappe Auskunft legt nahe, dass sich die umtriebige Kommunikatorin möglicherweise selbst über ihre Social Media-Kanäle äußern wird.

Update: Bei LinkedIn erklärt Faßler am Morgen ihren Abschied von Welt, schreibt u.a.: „‚Alle reden vom Anfangen. Aber dazu muss man auch mal aufhören können’, hat der kluge Wolf Lotter geschrieben. Kann ich und tue es. Es ist Zeit, mein eigenes Ding zu machen. Alles neu. Auf andere Weise wirksamer sein. Präziser verändern. Der lang gehegte Wunsch, selbstständig zu arbeiten. Ende 2021 habe ich mich entschieden, ab diesem Sommer Unternehmerin zu sein.“ Sie dankt Kolleginnen und Kollegen und verspricht: "Selbstverständlich setze ich mich weiterhin für ein faire Gesellschaft ein, für Diversity und Inclusion."