Zwei neue Filme der ARD-Koproduktion "Maria Wern, Kripo Gotland" entstehen schon seit einigen Wochen auf der Insel Gotland noch bis Mitte Juni 2022, wie nun bekannt wurde. Somit bekommt die Krimireihe ihren 22. und 23. Teil. Die neuen Fälle sollen die Kommissarin und ihr Team wieder in die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus der Ostseeinsel führen.

In einem der beiden Filme ermittelt die Kommissarin im Fall eines plötzlich verschwundenen jungen und aufstrebenden Fußballspielers, der sich dem sehr hohen Leistungsdruck seines Elternhauses widersetzt hatte. Der zweite Fall, ein brutaler Mord auf offener Straße, führt die Polizei in das Umfeld des Drogenhandels. Die Regie für beide Filme übernimmt Johan Lundin, die Drehbücher stammen von Jimmy Lindgren und Inger Scharis. Sie basieren - wie alle Filme der Reihe - auf Figuren aus den Kriminalromanen der schwedischen Schriftstellerin Anna Jansson.

Warner Bros. ITVP Schweden (Produzent: David Nzinga, Executive Producer: Johanna Wennerberg) produziert gemeinsam mit Cologne Film (Executive Producer: Tim Rostock) und in Koproduktion mit TV 4, C More und der ARD Degeto. Darüber hinaus steht schon fest, dass im Herbst die Arbeiten an zwei weiteren Filmen, also den Teilen 24 und 25 der Krimireihe, starten sollen. Zuletzt kamen Ausstrahlungen von "Maria Wern, Kripo Gotland" auf dem Sendeplatz um 21:45 Uhr auf über vier Millionen zusehende Personen. Die achte Staffel wurde seitens des Ersten um Weihnachten und den Jahreswechsel herum ausgestrahlt.

Die erste Folge der mit Eva Röse, Allan Svensson, Oscar Pettersson oder Peter Perski besetzten Reihe lief im schwedischen Fernsehen vor 14 Jahren. Im Ersten debütierte die Krimireihe dann 2011.