Die nächste Neuauflage kommt: Sat.1 wird ab Mitte Juli insgesamt fünf neue Folgen der Primetime-Spielshow "Mein Mann kann" ausstrahlen. Das Format lief zwischen 2010 und 2013 – moderiert damals zunächst von Britt Hagedorn, später dann von Oliver Pocher. Hagedorn feierte unlängst ihr Sat.1-Comeback als Moderatorin des "Sat.1 Frühstücksfernsehen", wird aber zur Spielshow genauso wenig zurückkehren wie Oliver Pocher, der inzwischen unter anderem für RTL "Jauch gegen…" präsentiert. Stattdessen übernimmt Britts "Frühstücksfernsehen"-Kollege Daniel Boschmann, der für Sat.1 auch schon "Die Gegenteilshow" präsentierte.

"Mein Mann kann", das am 18. Juli startet, wird am Montagabend zur besten Sendezeit im Programm beheimatet sein. In sieben Runden pro Folge zocken vier prominente Paare um den Sieg. Die Frauen sitzen dabei am Pokertisch und überbieten sich – so lange, bis die letzte aussteigt. Dann ist der Mann dran. Er muss beweisen, dass seine bessere Hälfte ihn richtig eingeschätzt hat und entsprechend die Aufgabe meistern. Das können Salti auf einem Trampolin ebenso sein wie das Fehlerfreie Aufsagen des Alphabets rückwärts.



Schafft er es, wandert der Pott auf das Konto des Pärchens. Scheitert er, werden die Punkte unter den anderen drei Paaren aufgeteilt: Daniel Boschmann sagt: "Auch in 3.000 Jahren wird die Dynamik in einer Partnerschaft immer noch dieselbe sein. Wir glauben, wir wissen alles über unser zweites Ich, aber auf dem Prüfstand wird es doch gerne mal sehr eng. In einer Show wie 'Mein Mann kann' ist es spannend zu beobachten, in welchen Bereichen wir unsere Partner idealisieren und auf das Beste hoffen und wo wir rein intuitiv schon abwinken."

"Mein Mann kann" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH, die zu ihren besten Zeiten im Staffelschnitt auf knapp 14 Prozent Marktanteil kam und angesichts der aktuellen Sat.1-Schwäche auch in ihrer bis dato letzten Staffel noch erfolgreich war: Damals kam sie auf um die zehn Prozent in der Zielgruppe.