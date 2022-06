am 07.06.2022 - 11:07 Uhr

Auch wenn US-Serien und Hollywood-Filme längst nicht mehr die große Rolle im deutschen Free-TV spielen wie noch vor einigen Jahren - ganz ohne amerikanische Fiction geht's dann doch nicht. Nun hat ProSiebenSat.1 einen neuen Rechte-Deal mit Paramount geschlossen, zu dem etwa die Krimiserie "Navy CIS: Hawaii" gehört, die aktuell dienstags in Sat.1 zu sehen ist.

Vorwiegend dürfte es der Seven.One Entertainment Group aber um Film-Nachschub gegangen sein. Durch den neuen Deal mit Paramount steht nun beispielsweise fest, dass voraussichtlich gegen Ende kommenden Jahres der gerade in die Kinos gekommene Blockbuster "Top Gun: Maverick" seine Free-TV-Premiere auf einem Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe feiern wird.

Zum Programmdeal zählen auch Antoine Fuquas Science-Fiction-Abenteuer "Infinite", ein Paramount+-Movie mit Mark Wahlberg und Chiwetel Ejiofor, sowie die romantische Komödie "Trauzeugen", eine Co-Produktion von Pantaleon und SevenPictures für Paramount Pictures Germany, die 2023 in die Kinos kommen soll.

Teil der Vereinbarung sind zudem die Free-TV-Rechte an zahlreichen großen Film-Reihen aus der Paramount-Library wie "Mission Impossible", "The Transformers", "Jack Reacher", "Indiana Jones" oder "Crocodile Dundee" sowie weitere langjährige Ausstrahlungsrechte an zahlreichen Serien - hier reicht die Bandbreite von "Navy CIS" bis "Charmed". Über die Laufzeit des Deals ist nichts bekannt, die Rede ist aber von einem "langjährigen Lizenzvertrag".