am 08.06.2022 - 07:52 Uhr

Drei Folgen lang hat der inoffizielle "Promis unter Palmen"-Nachfolger "Club der guten Laune" in der Sat.1-Primetime um 20:15 Uhr durchgehalten, letztlich aber waren die Quoten viel zu niedrig, wie nicht nur die in der dritten Woche gemessenen rund dreieinhalb Prozent Marktanteil belegten. Die Konsequenz: Die Staffel geht nun am späteren Mittwochabend und nach einer Filmausstrahlung zu Ende.