am 08.06.2022 - 10:27 Uhr

Nur wenige Wochen nachdem die Fusion von WarnerMedia und Discovery abgeschlossen wurde, gibt es mit Blick auf den deutschsprachigen Markt bemerkenswerte personelle Veränderungen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Susanne Aigner, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland & BeNeLux, das Unternehmen verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren, wie es heißt. Dies geschehe "auf eigenen Wunsch und in freundschaftlichem Einvernehmen", teilte Warner Bros. Discovery mit. Und damit nicht genug: Auch Sylvia Rothblum, Country Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei WarnerMedia, verlässt das Unternehmen nach beachlichen 21 Jahren.

"Nach dem Abschluss des erfolgreichsten Jahres unserer Unternehmensgeschichte und nach 16 Jahren Führungsverantwortung mit sehr viel Herzblut bei Discovery Deutschland habe ich mich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um mich beruflich neuen Aufgaben zu stellen und noch einmal einen neuen Weg einschlagen zu können", so Susanne Aigner. "Der Merger von Discovery mit WarnerMedia zu Warner Bros. Discovery bedeutet eine Zäsur, die ich zum Anlass für meine persönliche Entscheidung nehme."

Aigner verantwortete als als Geschäftsführerin die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Unter ihrer Führung wurde Discovery zu einem nennenswerten Player im deutschsprachigen Free-TV-Markt. Neben dem Start von DMAX kamen im Laufe der Jahre auch TLC und Home & Garden TV hinzu. Nach der Übernahme gehörte seit einiger Zeit auch Tele 5 zum Sender-Portfolio, das darüber hinaus auch Eurosport sowie die Pay-TV-Sender Discovery Channel und Animal Planet umfasst. Bevor sie im Mai 2011 in die Geschäftsführung berufen wurde, war Aigner fünf Jahre lang für die Werbezeitenvermarktung von DMAX zuständig.

© WarnerMedia Gerhard Zeiler

"Mehr als nur ein Job"

Sylvia Rothblum wurde indes erst im vorigen Jahr zur Country Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt, zusätzlich zu ihrer Position als Head of TV Distribution für die Regionen. Zu Warner Bros. kam sie bereits 2002. "Die vergangenen 21 wunderbaren Jahre bei Warner Bros. waren meine Leidenschaft und so viel mehr als nur ein Job", sagte sie nun. "Ich bin all den großartigen Menschen sehr dankbar, mit denen ich das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten und die mich auf dieser großartigen Reise begleitet haben."

Zeiler: "Sylvia ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die eine zentrale Rolle beim Aufbau des erfolgreichen Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt hat. Ihr strategisches Verständnis, ihr kaufmännisches know how, ihre starken Beziehungen zu den Vertriebspartnern und ihr tiefes Verständnis für die Märkte haben einen immensen Wert für unser Unternehmen geschaffen."

Unklar ist darüber hinaus auch, welche Aufgaben die Managerinnen künftig übernehmen werden. Ihr Rückzug wird in dem neu zusammengewürfelten Unternehmen ganz sicher eine Lücke hinterlassen, auch wenn die Nachfolge inzwischen geklärt ist.