Der Spartensender One wird im Hochsommer eine spanische Dramaserie als Free-TV-Premiere zeigen. Vier Folgen von "Arde Madrid" sind am Montag, 11. Juli in der Primetime zu sehen. Vier weitere kommen in der folgenden Nacht ab etwa halb vier Uhr morgens. Ana Mari ist in der Serie Franco-Anhängerin und Ausbilderin in der Frauensektion. So erhält sie im Jahr 1961 den Befehl sich als Haushälterin zu tarnen und eine amerikanische Hollywood-Diva während ihres Spanien-Aufenthalts auszuspionieren. Dafür wird ihr ein Kleinganove zur Seite gestellt, der allzu bald hofft, mit dem Filmstar ein erotisches Abenteuer starten zu können. In Deutschland lief die Serie schon vor einiger Zeit bei RTL Passion. Die Serie feierte in Spanien ihr Debüt beim Bezahlsender Movistar+.

Noch stärker als in der ersten Staffel, will die zweite Staffel das Thema Hoffnung in den Vordergrund stellen, indem die Erfahrungen von Krankheiten als eine zweite Chance erzählt werden. Zu sehen gibt es die Episoden von "Doc – Es liegt in deinen Händen" ab dem 4. August immer donnerstags um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere.