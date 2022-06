Auch in diesem Jahr wird Sat.1 seine diesmal vierteilige Staffel von "99 – Eine:r schlägt sie alle!" strecken, auf nämlich sechs Wochen. Die Spielshow, die im Sommer 2021 recht erfolgreich debütierte (11,7% zum Start, danach rund neuneinhalb und rund elf Prozent in der Zielgruppe), wird auch 2022 wieder von der Fußball-Bundesliga unterbrochen. Diesmal sogar mehrfach. Die nun auf vier Ausgaben aufgestockte Staffel wird am Freitag, 8. Juli debütieren und eine Woche später für das Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga pausieren. Weitere Folgen von "99" sind schließlich für den 22. und 29. Juli freitags zur besten Sendezeit geplant, zudem läuft das Format auch am 12. August. Am 5. August derweil startet die neue Bundesliga-Saison mit einem Spiel des FC Bayern München. Sat.1 überträgt.

Neu ist auch die Besetzung: Moderierte Johanna Klum noch die erste Staffel gemeinsam mit Sport-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, übernimmt diese Aufgabe an der Seite von "Schmiso" nun Melissa Khalaj, die derzeit freitags auch im neuen Format "All Together Now" als Host zu sehen ist. Das Spielprinzip bleibt gleich: Auch in dieser Staffel treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an; zu bewältigen sind 99 Spiele. Und in jedem dieser Spiele gilt die einfache Regel: Sei niemals der oder die Letzte. Denn der Letzte muss die Show verlassen.



Wer es schafft, 98 Mal nicht der oder die Letzte zu sein, kann im finalen Duell, also dem 99. Spiel einer jeden Ausgabe 99.000 Euro gewinnen. Produziert wird „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ von Fabiola. Die Programmierung von "99 – Eine:r schlägt sie alle" lässt übrigens auch darauf schließen, dass Sat.1 seinen Sommer-Quoten-Hit "Promi Big Brother" in diesem Jahr später einsetzen wird. 2021 startete der Große Bruder schon Anfang August, was zur Folge hatte, dass die Sendung teilweise der Bundesliga ausweichen musste und an den "ran"-Abenden erst nach 23 Uhr on air ging.