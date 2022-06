am 08.06.2022 - 16:59 Uhr

14 Jahre liegt es zurück, dass RTL letztmals seine Gerichtsshows im Nachmittagsprogramm ausstrahlte. Damals war es "Das Strafgericht" mit Richter Ulrich Wetzel, das sich als letzte der ursprünglich drei Courtshows des Privatsenders vom Bildschirm verabschiedete. In Sat.1 dauerte die Ära des Genres noch einige Jahre an, doch auch dort war 2013 endgültig Schluss.

Nun könnten die Gerichtsshows im deutschen Fernsehen jedoch ein Revival erleben - zumindest wenn es nach RTL geht, das jetzt nach über einem Jahrzehnt die Produktion von zwei neuen Formaten in Auftrag gegeben hat. Entsprechende DWDL.de-Informationen hat der Privatsender gegenüber DWDL.de bestätigt.

© RTL "Das Strafgericht" mit Richter Ulrich Wetzel lief von 2002 bis 2008 bei RTL.

Wann genau die beiden Formate ausgestrahlt werden, steht aktuell nach Angaben des Senders noch nicht fest. Doch aus Quotensicht kann es vermutlich nicht schnell genug gehen, auch wenn "Die Retourenprofis" ihre Sache am RTL-Nachmittag zuletzt etwas besser machten als in der Anfangszeit. Von einstigen Quoten-Höhen ist der Marktführer in der Daytime allerdings noch immer weit entfernt - seit Jahren schon suchen die Verantwortlichen daher nach neuen Ideen. Und sind nach allerlei Fehlschlägen nun doch wieder bei einer alten Idee angelangt.

Dabei hatte es schon einmal Bemühungen gegeben, das Genre neu zu beleben. Unter dem Titel "Gerichtsreport Deutschland" hatte sich RTL vor drei Jahren an eine neue Form der Gerichtsshow im Nachmittagsprogramm gewagt, konnte damit allerdings aus Quotensicht nicht überzeugen. Dass es dennoch berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg der neuen alten Formate gibt, zeigt der Blick zu RTL Up: Dort holen die in Dauerschleife ausgestrahlten Courtshow-Wiederholungen auch Jahre nach ihrer Einstellung regelmäßig Spitzen-Quoten. Das beweist, dass das Genre auch 2022 noch zahlreiche Fans hat.

Und nicht zuletzt passt das TV-Comeback von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel zum derzeitigen Trend, altbekannte Formate neu aufzulegen. Dass die einstigen Stars des Nachmittagsprogramms auch mit 72 beziehungsweise 65 Jahren nicht zum alten Eisen gehören, zeigt übrigens der Blick in die USA: Dort ging "Judge Judy" im vorigen Jahr in Rente - mit 78.