Der nächste Streamingdienst bereitet derzeit seinen Start in Zentraleuropa vor: AMC+. Auf einer Podiumsdiskussion in Dubrovnik gab Levente Málnay, Executive Vice President von AMC Networks, bekannt, dass AMC+ im ersten Quartal 2023 in Zentral- und Osteuropa verfügbar gemacht werden soll, wie "Broadbandtvnews" berichtet. Somit steht im Raum, dass der Dienst in den ersten Monaten des nächsten Jahres auch nach Deutschland kommen könnte.

Vorreiter für den AMC+-Launch in Europa wird übrigens Spanien sein. Dort muss auch nicht mehr bis 2023 gewartet werden. Orange Spain gab vor einigen Wochen bekannt, dass man AMC+ zunächst exklusiv anbieten werde. Der Start solle noch im Juni erfolgen. Der Katalog dort solle tausende Programmstunden umfassen, zu den angebotenen Titeln werde die Vampirserie "Firebite" ebenso gehören wie "Too Close". Auch neue Serien aus dem "The Walking Dead"-Universum werden in Spanien bei AMC+ landen.