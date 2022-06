Sat.1 hat einen Starttermin für seine neue Kochshow "Doppelt kocht besser", von der sich der Privatsender dringend notwendige Impulse für seinen quotenschwachen Vorabend erhofft. Ab dem 4. Juli ist die neue Sendung mit dem unter anderem aus "The Taste" bekannten Koch Alexander Kumptner montags bis freitags um 19:00 Uhr zu sehen - was durchaus ein Risiko birgt, muss der Neustart doch gegen das zuletzt erstarkte "Perfekte Dinner" antreten.

Anders als beim "Dinner" oder vielen anderen Kochshows steht jedoch kein Könner oder Profi am Herd, sondern ein Mensch, der sehr wenig bis gar keine Erfahrung beim Kochen hat. Pro Episode treten jeweils drei Paare, die in einer engen Beziehung zueinander stehen, im Wettkampf gegeneinander an. Dabei steht der Teil des Paares am Herd, der selten oder nie kocht. Via Knopf im Ohr bekommt er von seinem Spielpartner Anleitungen, Tipps und Hilfestellungen.

In einer Blindverkostung am Ende entscheiden schließlich Alexander Kumptner und die nicht kochenden Kandidatinnen und Kandidaten, welche Kreation gelungen ist. "'Doppelt kocht besser' ist keine klassische Kochshow", so Kumptner, der sich "vollkommen ungefilterte Einblicke in Küchen - und in zwischenmenschliche Beziehungen" erhofft. Zu sehen gebe es, "wie es bei den Menschen zu Hause zugeht, nur extremer. Das ist maximal witzig und schon alleine deswegen liebe ich diese Show."

"Doppelt kocht besser" wird von Constantin Entertainment produziert und basiert auf der französischen Show "Cheri(e) c'est moi le chef!", die international unter dem Titel "My Wife Rules" vertrieben wird.