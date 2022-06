Wenngleich der Samstagabend mit einer Ausstrahlung der amerikanischen Krimiserie "Law & Order: Special Victims Unit" auch bisher schon mit Krimiserien bestückt war, hat der Spartensender RTL Up für den Juli einen neuen "Krimisamstag" ausgerufen. Anders als im Falle der amerikanischen "Law & Order"-Serie von Dick Wolf sind dann aber Free-TV-Premieren geplant. Zum Start am 2. Juli setzt RTL Up primetimefüllend auf die britische BBC-Serie "The ABC Murders", die auf dem Erfolgsroman von Agatha Christie fußt und auf der Insel Ende 2018 teils mehr als achteinhalb Millionen Menschen vor die Empfangsgeräte lockte.

John Malkovich ist in den drei Folgen, die bei RTL Up ab 20:15 Uhr am Stück laufen, als Hercule Poirot zu sehen. Die Story dürfte hinlänglich bekannt sein. ein geheimnisvoller Serienmörder meuchelt sich im Großbritannien der 30er Jahre durch das Alphabet, und das Land befindet sich in Panik: Das A steht für Frau Ascher in Andover, B wie Betty Barnard in Bexhill, das C gilt Sir Carmichael Clarke in Churston. Detektiv Poirot heftet sich an die Fersen des Verbrechers.

Abonnentinnen und Abonnenten von unterschiedlichen RTL-Angeboten könnten die britische Serie bereits kennen. Bei RTL+-Vorgänger TV Now erschien die komplette Staffel bereits im Mai 2019, im linearen Pay-TV zog RTL Crime dann im April 2020 nach. RTL Up besorgt nun also die erste frei empfangbare TV-Verwertung in Deutschland.