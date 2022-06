Ende des Monats geht Kabel Eins mit seinem Publikum auf Schatzsuche: Einen Tag lang wird sich bei dem Privatsender am Sonntag, dem 26. Juni alles rund um das Thema drehen - in Form einer Event-Programmierung, die Filme, Dokus und Reportagen umfasst. Herzstück ist die Reportage "Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund", die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Die von Tape Film produzierte Reportage begleitet Schatzsucher auf der ganzen Welt, die mit unterschiedlichsten Mitteln versuchen, den großen Fund zu machen. Eine davon ist die in Australien lebende deutsche Auswanderin Kristin Voutta, die immer im Hinterkopf hat, die fette Goldader zu finden. Auch Dragan Covic aus Kroatien sowie ein deutscher und ein niederländischer Magnetfischer geben Einblicke in ihre Welten als professionelle Schatzsucher.

Den Anfang der Sonderprogrammierung macht schon um 6:30 Uhr die Dokumentation "Outback Heroes" über eine Kölnerin, die ihren Lebensunterhalt im australischen Outback als Goldsucherin bestreitet. Danach laufen zwei Folgen von "Australian Gold - Schatzsuche Down Under", gefolgt von gleich vier Episoden der US-Doku "Die geheime Welt der Templer". Um 13:15 Uhr geht's mit "Die Schatzsucher von Oak Island" weiter.

Am Nachmittag setzt Kabel Eins dagegen auf Spielfilme: Gezeigt werden "Jackie Chan - Medaillon" sowie "Indiana Jones und der Tempel des Todes" - beide Streifen werden übrigens am 20. Juni auch in der Primetime gesendet. Für 19:10 Uhr hat Kabel Eins an seinem Schatzsucher-Tag außerdem eine Spezial-Ausgabe von "Abenteuer Leben" angekündigt, in der es um zwei Freunde geht, die ebenfalls auf den großen Fund hoffen.