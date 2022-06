Für den 7. Juli, ein Donnerstag, hat der Fernsehsender RTL einen Themenabend rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt angekündigt. An diesem Abend wird mit "Ralf, die Habamme" dann um 20:15 Uhr auch ein Format zu sehen sein, an dem RTL-Reporter Ralf Herrmann rund ein Jahr lang gearbeitet hat. Er ist in dieser Zeit in den Beruf der Hebamme geschlüpft und hat werdende Mütter und ihre Hebammen bei der Geburt begleitet. Nach RTL-Angaben erlebte er dabei "emotionale Tage im Kreißsaal", darunter auch einen dramatischen Kaiserschnitt und schmerzhafte Momente im Wehen-Simulator.

Er reiste zudem nach Afrika, um dort arbeitende Hebammen und ihr Wirken kennenzulernen. Das Ziel des Reporters: Am Ende möchte er ein Baby bei per Hausgeburt auf dem Weg auf die Welt mitbegleiten. Teil des RTL-Themenabends wird obendrein eine Sonder-Ausgabe von "Extra" sein, die um 22:40 Uhr beginnt.

Das "Extra Spezial – Wenn aus dem unerfüllten Kinderwunsch ein Wunder wird" widmet sich gemäß Senderangaben Paaren, die ungewollt kinderlos sind. Nach RTL-Angaben treffe dies in Deutschland auf etwa jedes zehnte Paar zu. In der Sendung soll nicht nur ein kinderloses Paar begleitet werden, auch zwei Single-Frauen, die sich über eine Samenspende informieren, sollen zu sehen sein. Reporterinnen besuchen zudem das erste "Retortenbaby" der Welt aus dem Jahr 1978.