am 09.06.2022 - 14:18 Uhr

Auf Abruf soll sich die erste Staffel von "Princess Charming" gut geschlagen haben – genaue Zahlen hat RTL Deutschland aber natürlich nicht veröffentlicht. Bei der linearen TV-Ausstrahlung im Vox-Programm im zurückliegenden Herbst sahen die Werte aber mehr als mau aus. Am späteren Freitagabend kämpfte die Kuppelshow, in der sich Frauen in ihre "Princess Charming" verlieben sollen, mit äußerst niedrigen Ergebnissen, der Staffelschnitt lag letztlich bei weniger als dreieinhalb Prozent.