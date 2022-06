Eine vom österreichischen Sender Servus TV auch in Deutschland schon ausgestrahlte Krimiserie soll im Hochsommer mittwochs zur besten Sendezeit bei Vox zum Einsatz kommen. Der Kölner Fernsehsender hat angekündigt, die achtteilige erste Staffel von "Meiberger – Im Kopf des Täters" ab dem 13. Juli mittwochs zur besten Sendezeit zeigen zu wollen. Im Vox-Programm löst der Krimi dann "Herzogpark" ab, dessen erste und bisher einzige Staffel am Mittwoch zuvor zu Ende geht.

Die mit österreichischem Humor gewürzte Serie debütierte schon 2018 bei Servus TV, seither sind drei Staffeln und ein TV-Film entstanden. Die Drehbücher stammen von Maja und Wolfgang Brandstetter, Monafilm steht hinter der Produktion, in der Psychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl, "Falk") die Hauptfigur ist. Im malerischen St. Gilgen in der Nähe von Salzburg häufen sich nämlich ungewöhnliche Todesfälle. Im Team mit Kriminalkommissar Nepomuk Wallner (Cornelius Obonya), Staatsanwältin Barbara Simma (Ulrike C. Tscharre, "Lindenstraße") und seinem großen beruflichen Vorbild, dem Gerichtspräsidenten a.D. Giovanni Hutterer (Otto Schenk), macht Meiberger sich auf Spurensuche, um den oder die Täter zu überführen.

Ausführlich wird in "Meiberger" auch erzählt, wie die Hauptfigur in seiner Freizeit als Magier agiert; sein Sohn Patrick (Lino Geier) versucht mehr oder weniger erfolgreich in diese Fußstapfen seines Vaters zu treten. Bei jeder Aufführung von Patrick kommt es jedoch zu einem neuen Notfall, und auch das Verhältnis zu Ermittlungspartner Nepo wird auf eine harte Probe gestellt, als dieser sich im Laufe der Staffel als neuer Freund von Ex-Frau Karo (Jaschka Lämmert) herausstellt.

Hilde Dalik, bekannt unter anderem aus "Vorstadtweiber", oder Aaron Karl ("Walking on Sunshine") sind in weiteren Rollen zu sehen. Die bis dato letzte Staffel, bestehend aus nur vier Folgen, debütierte in Deutschland und Österreich im Herbst 2020. Der zur Serie gehörende Spielfilm war dann im November 2021 in Österreich zu sehen, in Deutschland wurde er noch nicht gezeigt. Über eine weitere Staffel, die dann die vierte wäre, ist nichts bekannt.