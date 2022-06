Der weltweit agierende Sportstreamer DAZN hat einen umfassenden Vertrag mit dem Boxsportler Anthony Joshua abgeschlossen, der auch über das rein Sportliche hinausgeht. Zum einen sieht der Kontrakt vor, dass die kommenden Kämpfe des Boxers weltweit von DAZN übertragen werden. Darüber hinaus wird der 32 Jahre alte Brite aber auch Anteilseigner, Sonderberater und Markenbotschafter von DAZN.

Als Sonderberater wird Joshua dem strategischen Beirat von DAZN angehören. "Seine Investition in unser Unternehmen sprechen Bände. Dieser Deal ist ein Beleg seines Glaubens für die Vision und Ausrichtung des Unternehmens. Wir begrüßen seine Leidenschaft, seine Tatkraft und - was am wichtigsten ist - das große Publikum, das er anzieht", sagt DAZN-CEO Shay Segev über Joshua, den er "äußerst beliebt und einflussreich" nannte.



Joshua selbst sagte zu seinem neuen Fernseh-Deal: "Ich trete in eine neue Phase meiner Karriere ein, mit einer neuen Trainingsumgebung, neuen Trainern und jetzt auch einem neuen Broadcaster. Verhandlungen auf dieser Ebene brauchen Zeit, daher bin ich froh, dass alles unter Dach und Fach ist. Jetzt kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, den Fans und DAZN das zu geben, was sie wollen: Knockouts in der Glamour-Division."

Für DAZN kommt der Deal zudem recht gelegen. Denn ausgerechnet in Großbritannien hat der Dienst noch nicht wirklich einen Fuß in der Tür. Zuletzt scheiterte eine angestrebte Übernahme von BT Sport, über den DAZN auf einen Schlag unter anderem die Champions-League-Rechte erhalten hätte. Mit dem Briten Joshua ist nun aber doch ein erster Schritt in diese Richtung getan. In einer Mitteilung von DAZN heißt es, der Streamingdienst treibe eine Expansion in seinem Heimatland voran.