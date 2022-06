am 14.06.2022 - 08:24 Uhr

Nachdem Vox schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg auf die Hobbygärtner von "Ab ins Beet" setzt, hat Kabel Eins nun die Schrebergärtner für sich entdeckt. Ab dem 10. Juli setzt der Privatsender vorerst vier Wochen lang sonntags um 18:10 Uhr auf "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen". Mit dem von Schwarzbild Medienproduktion hergestellten Format will Kabel Eins den bislang vorwiegend mit Wiederholungen bespielten Vorabend-Sendeplatz stärken.

Die neue Doku wagt, so erklärt es der Sender, einen "Blick über die Hecke - natürlich vorausgesetzt, dass sie der vorgeschriebenen Maximalhöhe entspricht - und lernt dabei verschiedene Schräbergärtner kennen".

Aber auch abseits des Vorabend setzt Kabel Eins im Sommer auf frische Formate: Schon am 3. Juli geht es sonntags um 20:15 Uhr wieder um "Deutschlands größte Geheimnisse", produziert von Spiegel TV. In drei neuen Folgen und einem Best-Of sind diesmal unter anderem Konny und Manuela Reimann, Jörg Draeger, Sonja Zietlow und Eko Fresh mit dabei. Zuletzt hatte die Sendung bis zu sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielt.

Ein Wiedersehen gibt es zudem mit Peter Giesel, dessen Firma Uptown Media sechs neue Folgen von "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" herstellt. Zu sehen gibt es diese ab dem 7. Juli jeweils donnerstags um 20:15 Uhr - also dort, wo aktuell noch Frank Rosin in Schieflage geratene Restaurants zu retten versucht. Zusätzlich zu den neuen Ausgaben hat Kabel Eins außerdem zwei Best-Ofs in Aussicht gestellt.