am 14.06.2022 - 10:50 Uhr

Für die im vergangenen Jahr gedrehten Episoden der zweiten Staffel von "Fett und fett" hat ZDFneo nun einen Sendetermin gefunden. Das neoriginal läuft im Hochsommer dienstags nach der Krimiwiederholung, also um 21:45 Uhr und hat somit ein reichweitenstarkes Lead-In Chiara Grabmayr und Jakob Schreier haben die erneut als "temporeich" und "explizit" beschriebene sechsteilige Staffel von "Fett und fett" geschaffen. Jeweils in Doppelfolgen ist sie ab dem 26. Juli im linearen Fernsehen zu sehen. Bereits ab dem 15. Juli stehen alle Folgen in der ZDF Mediathek bereit.