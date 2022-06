© A+E Networks Germany

Jetzt ist Andreas Weinek bei Pantaflix an Bord gegangen um für das Unternehmen eine neue Doku-Sparte aufzubauen, wie Pantaflix-CEO Nicolas Paalzow im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de ankündigte. "Warum das Segment Doku das Portfolio so wunderbar ergänzt, ist leicht erklärt. Der Doku-Markt boomt wie noch nie, auch und vor allem international. Aber er hat sich auch inhaltlich rasant verändert. Was gestern noch als Doku galt, ist heute bestenfalls Reportage. Die Erzählform ist eine andere geworden und ähnelt den Strukturen großer Spielfilme und fiktionaler Serien. Und genau das ist die Stärke von Pantaflix und unterscheidet das Unternehmen von anderen Produktionshäusern in diesem Segment", erklärt der neu verpflichtete Weinek.

Und ergänzt mit Blick auf die Herausforderung: "Mein Anspruch ist, auch im Doku-Bereich Geschichten zu präsentieren, die noch nicht oder so noch nicht erzählt wurden, emotional und unterhaltsam, ohne erhobenen Zeigefinger. All das mit internationalem Approach. Darüber hinaus bieten sich natürlich Film- und Serienproduktion-begleitende, vertiefende Dokumentationen aus dem gesamten Kosmos von Pantaflix bzw. Pantaleon Films an."