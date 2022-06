am 15.06.2022 - 08:28 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde die südkoreanische Netflix-Serie "Squid Game", in der 456 hochverschuldete Menschen in mehreren Spielen aus ihrer Kindheit um viel Geld spielen, dabei aber um ihr Leben fürchten müssen, zum weltweiten Hit. Nun hat der Streamingdienst angekündigt, eine echte Show mit realen Mitspielerinnen und Mitspielern daraus zu machen. Der Titel: "Squid Game: The Challenge".

Um Leben und Tod geht es in der Show freilich nicht: Stattdessen werden sich - wie in der fiktionalen Vorlage auch - 456 Menschen verschiedenen Spielrunden stellen. Wer von ihnen am Ende übrig bleibt, erhält ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar. Geplant sind nach Angaben von Netflix insgesamt zehn Folgen, in der es neben neuen Spielen auch Runden geben soll, für die man sich von der Serie inspirieren ließ.

Der Streamingdienst zufolge handelt es sich bei "Squid Game: The Challenge" um die Realityshow mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zudem sei es in einer Show dieser Art noch nie zuvor um so viel Geld gegangen. Entsprechend groß dürfte der Kreis der Interessierten sein, die sich bereits jetzt auf einer Website bewerben können. Voraussetzung ist es, mindestens 21 Jahre alt zu sein und Englisch sprechen zu können.

"Squid Game hat die Welt mit einer fesselnden Geschichte und ikonischen Bildern im Sturm erobert", sagte Brandon Riegg, Vice President Non Fiction Series bei Netflix, laut "Hollywood Reporter". "Fans der Dramaserie erwartet eine faszinierende und unvorhersehbare Reise, während unsere 456 Teilnehmer aus der realen Welt die größte Gameshow aller Zeiten absolvieren, voller Spannung und Wendungen und am Ende mit dem größten Geldpreis aller Zeiten."

Bereits vor einigen Monaten hatte ein YouTuber für Aufsehen gesorgt, weil er eine eigene Gameshow zu der Hit-Serie auf die Beine stellte (DWDL.de berichtete). Nun zieht Netflix also nach: Anfang 2023 sollen die Dreharbeiten beginnen. Vorsorglich betont Netflix schon mal, dass alle Mitspielerinnen und Mitspieler "unversehrt" bleiben werden.