am 15.06.2022 - 10:32 Uhr

Die Chefredaktion von Sport1 wird unter der Führung von Pit Gottschalk, der weiterhin auch Chief Content Officer ist, zum 1. Juli erweitert. Entsprechende Pläne hat der Sender am Mittwoch vorgestellt. Demnach rückt Michael Langkau in der Position als Director Live in die Chefredaktion auf. Im Gegenzug übernimmt Stefan Thumm als Director Talk die Verantwortung für alle Talksendungen.

Michael Langkau war bislang als Producer Sports vor allem für Darts, Eishockey und Volleyball verantwortlich, nun erstreckt sich sein Aufgabenbereich unter anderem auch auf den Fußball. In seiner neuen Funktion wird er direkt an Pit Gottschalk berichten. Stefan Thumm ist bereits Mitglied der Chefredaktion und hat sich als Director Live bislang unter anderem um die Live-Übertragungen des Topspiels der 2. Bundesliga gekümmert. Darüber hinaus werden weiterhin auch Julian Meißner als Director News und Dirc Seemann als Director eSports & Special Projects der Chefredaktion von Sport1 angehören.

"Mit Michael Langkau befördern wir einen langjährigen, verdienten Kollegen, der maßgeblich Quotenerfolge wie die Darts-WM und die Eishockey-WM ins Programm gebracht und digital verlängert hat", so Pit Gottschalk. "Ich freue mich sehr, Michael Langkau in der Chefredaktion begrüßen zu können. Zudem besetzen wir mit Stefan Thumm die zuletzt offene Stelle des Director Talk und gewährleisten damit eine Qualitätssicherung für die neue Saison."