Von 1999 bis 2020 arbeitete Oliver Krämer bereits für i&u TV – nun steht ein Comeback an. Ab dem 1. August ist er wieder an alter Wirkungsstätte tätig. Krämer soll dann als Head of Documentation bei i&u TV die Entwicklung und Produktion von Dokumentationen verantworten.

Aktuell arbeitet Krämer noch bei der von ihm mitgegründeten Firma moving media production GmbH und beliefert mehrere Sender (darunter RTL und Sat.1) mit Magazinbeiträgen und Reportagen. Bei seiner früheren i&u TV-Station arbeitete er im Unternehmen als Chef vom Dienst, Realisator, Executive Producer und Headautor und war schon damals für Reportage, Unterhaltungsshows und eben Dokumentationen zuständig.



Krämer wird bei i&u Nachfolger von Axel Pfeiffer, der die Doku-Sparte in den zurückliegenden Jahren geleitet hat. Zwei Monate lang sind beide parallel tätig, Ende September scheidet Pfeiffer dann "auf eigenen Wunsch" aus. "Ich bin stolz und dankbar, die Erfolgsgeschichte von i&u TV so viele Jahre lang mitgeschrieben zu haben, inmitten großartiger Teams mit wunderbaren Menschen." Für Pfeiffer ist es ein Abschied nach 30 Jahren bei i&u TV, er sei jetzt offen und bereit für "neue spannende Herausforderungen", erklärte er in einer Medienmitteilung.



Andreas Zaik, i&u TV-Geschäftsführer, sagt in Richtung seines scheidenden Mitarbeiters: "Axel hat maßgeblich zum Aufbau und zum Erfolg des Informationsbereichs bei i&u TV beigetragen, von seinen Anfängen als Reporter und Chef vom Dienst bei 'stern TV', über die Arbeit als stellvertretender Chefredakteur bis hin zum Aufbau unserer Dokumentations- und Reportageabteilung. Unter seiner Leitung entstanden unzählige Sendungen, die ausnahmslos journalistisch fundiert und perfekt aufbereitet waren." Pfeiffers Nachfolger Oliver Krämer nannte Zaik derweil einen "respektierten und professionellen Vollblut-Journalisten". Beide würden sich seit Langem kennen und schätzen.