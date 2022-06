am 15.06.2022 - 14:11 Uhr

Rudi Cerne wird den erfolgreichen ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" auch in den kommenden vier Jahren moderieren. Das hat das ZDF am Mittwoch bestätigt und zugleich einen Ausbau der Reihe angekündigt. Dazu gehört etwa die Sonderausgabe "Aktenzeichen XY... Vermisst", die erstmals am 29. Juni um 20:15 Uhr zu sehen ist, ein Podcast, aber auch ein 45-minütiges Format namens "XY gelöst", für das Moderator Sven Voss als Moderator gewonnen wurde.

Bemerkenswert ist bei "XY gelöst" jedoch vor allem der Sendeplatz: Die erste Ausgabe ist am Freitag, den 5. August um 21:15 Uhr zu sehen - also auf einem Sendeplatz, der bislang eigentlich fiktionalen Serien vorbehalten war. Damit kehrt "XY" gewissermaßen zurück zu seinen Wurzeln, denn über Jahrzehnte hinweg war die TV-Verbrecherjagd am Freitagabend beheimatet.

Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I: "'Aktenzeichen XY' ist eine Instanz im deutschen Fernsehen - und Rudi Cerne seit 20 Jahren ihr Gesicht. Wir freuen uns, dass er sich dem ZDF für weitere vier Jahre verpflichtet hat und mit uns am Ausbau des 'XY'-Kosmos arbeitet. Mit seinem Gesicht und seiner Stimme, die ab Herbst im spannenden Podcast 'Aktenzeichen XY... Unvergessene Verbrechen' zu hören sein wird."

Ende Juni wird das ZDF jedoch zunächst erstmals verschwundenen Personen jeden Alters eine Spezial-Sendung widmen. In der Vergangenheit hatte "XY" bereits mehrfach in Spezials nach vermissten Kindern und jungen Menschen gesucht.